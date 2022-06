O vereador e presidente da Câmara de Guarapari, Wendel Lima, recebe apoio e é apontado pela maioria dos vereadores, como o mais preparado para representar Guarapari na Assembleia Legislativa.

Movimento. É que durante a manhã desta segunda-feira (13), um movimento por parte da maioria dos vereadores começou a circular na internet com vídeos em apoio ao presidente da câmara. Em um dos vídeos, a vereadora Kamilla Rocha disse que Wendel é jovem, tem experiência e possui o perfil para representar o município.

“Eu apoio a pré-candidatura de Wendel. Eu tenho convicção da capacidade política dele para desenvolver um excelente trabalho pela nossa cidade e pelo nosso Estado. Tenho prazer de caminhar ao lado dele”, disse a vereadora.

O vereador Max Junior também aposta em Wendel como pré-candidato à deputado estadual. “Tenho certeza que Wendel Lima fará um trabalho diferenciado em nosso Estado, e ele tem demonstrado isso a frente da Câmara Municipal”, reforçou Max.

Segundo mandato. Em seu segundo mandato, Wendel Lima é considerado um dos mais atuantes na Câmara de Guarapari. No ano passado, Wendel conseguiu junto aos demais vereadores o título de Câmara mais Transparente do Estado, alcançando o 1º Lugar em Transparência, com um índice de 91,2% em um ranking incluindo todas os 78 municípios capixabas.

Além disso, Wendel é conhecido por ter realizado ações de gestão à frente da Câmara com revisão de contratos, investimento em tecnologia e valorização do servidor municipal. Uma das principais pautas de Wendel é a educação sendo um defensor da classe no município.

Apoios. Com aprovação do vice-presidente da Câmara, vereador Dudu Corretor e também dos vereadores Denizart Luiz, Dito Xaréu, Dr. Franz, Sabrina Astori, Kamilla Rocha, Max Junior, Rosana Pinheiro, Oldair Rossi e Fabio Veterinário, o parlamentar municipal colocará seu nome à disposição do PTB nas eleições estaduais.

Procurado pela reportagem para comentar sobre a possível pré-candidatura a deputado estadual, Wendel disse que quer levar sua experiência de 8 anos como legislador para o Espírito Santo. “Estou muito feliz com a possibilidade de ser candidato. Para mim, uma verdadeira oportunidade de ampliar o meu trabalho para todo o Espírito Santo. Nosso município precisa de voltar a ter um verdadeiro representante na Assembleia Legislativa do Estado”, destacou o vereador.

Sobre Wendel Lima. Aos 33 anos, Wendel iniciou a trajetória política em 2017, quando foi eleito o vereador mais votado naquela legislatura, foi reeleito em 2020 e é atual presidente da Câmara Municipal de Guarapari.