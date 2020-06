Os moradores de Taquara do Reino, interior de Guarapari, vêm enfrentando sérios problemas para sair de suas casas, principalmente quando chove. Em vídeo enviado à nossa redação, José Victor do Nascimento, estudante, mostrou quase 4km de estrada onde só se consegue transitar com motos de trilha.

De acordo com José Victor, as máquinas passam nas estradas e deixam muita terra ao lado da estrada, isso faz com que a terra quando chove desça dos morros para as baixadas que enchem de água. “Com isso os carros não conseguem passar”, afirmou o estudante.

José Victor diz que a promessa de manutenção e até de asfaltamento da estrada é antiga, os moradores até alargaram as estradas para receber o suposto asfalto: “eles falam que vão jogar materiais, mas não jogam, só passam máquina daquele jeito”, “essa rua que a gente mora aqui é rua de vereador, tem máquina que passa na estrada todo dia. Falam que tem processo de asfaltar, mas nunca chegou nada. No final do ano passado os moradores tiveram que abrir as estradas, fizeram novas cercas, porque falaram que tinham que abrir as estradas para receber o asfaltamento, após uma reunião do vereador com o pessoal da secretaria de obras”, afirmou.

Os prejuízos se acumulam, não somente porque os moradores não podem sair de suas casas em período de chuva, mas também porque muitos que tentam transitar pelas estradas acabam com os carros batidos. “No vídeo, eu não consegui mostrar, mas o carro saiu dali e bateu em um barranco, a gente também já bateu com o carro, quando chove assim a gente fica às vezes três dias sem estudar que eu fico sem ir para a escola, afirmou o estudante que só mostrou um trecho da estrada, dizendo haver outro pedaço também precisando de muita manutenção.

Resposta. O portal 27 entrou em contato com a prefeitura questionando sobre essas reclamações para saber o que a prefeitura tem a dizer, mas não recebemos resposta.Veja o vídeo.