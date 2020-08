No mercado de Guarapari há mais de oito anos, a Nova Jerusalém Vidros já “conquistou seu espaço pela qualidade dos serviços prestados e por garantir o menor preço da cidade”. É o que afirma José Carlos, proprietário da vidraçaria.

Modernidade. As vantagens que o vidro oferece vão desde a fabricação até a facilidade de limpeza, além de deixar escritórios, residências, fachadas e espaços em geral com um toque moderno e requintado. Pensando no seu conforto e bem estar, a Nova Jerusalém fornece uma infinidade de produtos e serviços. “Nós trabalhamos com todo tipo de vidro: espelho, box, porta, janela, cortina de vidro para fechamento de varanda”, afirmou José Carlos.

Alumínio. Além do trabalho excepcional com todo o tipo de vidro, a Nova Jerusalém faz também serviços em alumínio. “Trabalhamos também com alumínio: portão, grade, fechamento de pia, portão de garagem, box, armários de alumínio, jateamento de todos os tipos”, afirmou o proprietário garantindo a qualidade do serviço.

Promoção. A Nova Jerusalém Vidros cobre qualquer orçamento e tem como destaque a agilidade na entrega que acontece no prazo máximo de 20 dias. Além disso, hoje a vidraçaria está com uma nova promoção: a cada mil reais em compras, o cliente ganha duas prateleiras de banheiro.

As formas de pagamento do serviço são: à vista com 50% no fechamento do contrato e 50% na entrega do serviço, 3 x no cartão sem juros ou 10 x com os juros da operadora do cartão. No pagamento à vista, o cliente tem 5% de desconto.

A vidraçaria atende em Guarapari, Vitória, Vilha Velha, Serra, Anchieta, além de outras cidades no estado e também fora do estado.

Orçamentos podem ser feitos pelos telefones (27) 3361.2522, (27) 99962. 9064 ou por e-mail: novajerusalemvidros@gmail.com

* Informe Publicitário.