O cantor sertanejo Eduardo Costa irá anunciar nesse sábado (22) em live os detalhes de sua mais nova linha de cosméticos, que será produzida em território capixaba. No momento, nenhum produto da linha foi anunciado, mas Eduardo se tornou garoto-propaganda de uma pomada para estilizar cabelos.

Segundo informações do repórter Pedro Permuy, do jornal A Gazeta, esses produtos serão desenvolvidos em fábrica de Guarapari, desde a formulação até a produção dos cosméticos. A divulgação da pomada para cabelos, da qual Eduardo Costa é garoto-propaganda, já foi feita via Instagram. Confira aqui.

Imóveis. Devido à visita do cantor sertanejo na cidade saúde no último dia 16, surgiram diversos rumores na web de que Eduardo Costa teria comprado terrenos em Guarapari para construir mansões e condomínios de luxo na região.

O empresário do artista mineiro, Gustavo Caeta, desmentiu os boatos. “Ainda não compramos”, disse o empresário. “Estamos avaliando ainda, sondando possibilidades, possíveis parcerias. Mas nada ainda sacramentado, mas grandes possibilidades.”