Final de semana com mais crimes no ES. Um acidente se transformou em um cenário de violência neste domingo (15) em Cariacica, nas áreas dos bairros Flexal II e Porto de Santana.

De acordo com informações da Polícia Militar, um incidente envolveu uma motocicleta com três indivíduos que colidiram com um obstáculo no bairro Flexal II, resultando em graves ferimentos para os dois passageiros da garupa. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram a cena dos dois jovens caídos no chão, cobertos de sangue.

De moto e armados. Segundo as investigações da TV Gazeta, os homens foram identificadas como Kaio Felipe José da Silva e Kawan Barcelos, ambos com 20 anos de idade. Antes do acidente, eles haviam registrado um vídeo enquanto os três estavam na motocicleta, e um deles estava segurando uma arma. Posteriormente, o grupo teria sido perseguido por rivais e, em seguida, colidido com o obstáculo.

Interceptadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) enviou duas ambulâncias para o local e prestou socorro às vítimas. No entanto, durante o trajeto para o hospital, nas proximidades de Porto de Santana, as ambulâncias foram interceptadas por suspeitos em outra motocicleta.

Esses criminosos abriram as portas das ambulâncias e dispararam tiros contra os homens. Em seguida, as ambulâncias seguiram para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. os dois que estavam nas ambulâncias não resistiram aos ferimentos e morreram.

As ambulâncias serão submetidas a uma perícia pela Polícia Civil. Até o momento, a autoria e a motivação por trás desse ato de violência permanecem desconhecidas, conforme informado pela Polícia Militar.

A Polícia Civil anunciou que “o caso permanecerá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido até o momento, e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde serão submetidos a necropsias e, posteriormente, liberados para os familiares. Qualquer informação relevante sobre os criminosos pode ser reportada por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.“