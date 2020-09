Em um decreto publicado nesta terça-feira (29), a Prefeitura de Vitória estabelece que as aulas presenciais em todas as escolas da rede municipal vão continuar suspensas. A prefeitura informou que, antes de decidir pelo retorno, vai fazer uma pesquisa com os pais dos estudantes.

Na última sexta-feira (25), o governo do Estado retirou as restrições que impediam a volta às aulas, podendo escolas particulares e públicas retornarem com os alunos em sala a partir do dia 5 de outubro.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória informou que, “diante do anúncio de volta às aulas presenciais pelo governo do Estado, a partir de 13 de outubro, vai começar nos próximos dias uma ampla pesquisa junto à comunidade escolar, por meio dos Conselhos de Escola, para avaliar em conjunto com as famílias dos alunos a perspectiva de volta às atividades presenciais, considerando todo o processo de decisão pautado na gestão democrática e compartilhada”.

Colatina. O prefeito Sérgio Meneguelli afirmou que as escolas não vão voltar a funcionar neste ano, em Colatina.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (29), através de um vídeo publicado nas redes sociais de Meneguelli. Segundo ele, o calendário escolar vai encerrar no dia 23 de dezembro junto com a rede estadual, mas da forma que está sendo feito desde abril: remotamente.

“Nossos professores têm feito um esforço enorme, com atividades através da internet, levando o material para aqueles que não tem acesso. A decisão das aulas voltarem ou não em Colatina dependeria dos professores da opinião dos pais e nós fizemos estudos. A maioria tanto dos professores, quanto dos pais, é contra a volta das aulas presenciais neste ano”, disse o prefeito.

Com informações do Jornal A Tribuna