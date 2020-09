Três pessoas ficaram feridas após um carro capotar na Rodovia do Sol, em frente a entrada das Três Praias, na cidade de Guarapari. Duas pessoas chegaram a ficar presas as ferragens. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Testemunhas contaram a polícia que o motorista seguia no sentido norte em alta velocidade e estava fazendo uma ultrapassagem. Ao tentar retornar para a pista, o motorista perdeu o controle do carro e capotou. O carro atingiu o muro do condomínio.

Devido aos ferimentos, os três ocupantes ainda não foram identificados. A polícia seguiu para a unidade de saúde para colher informações dos três jovens. A Polícia Militar liberou o veículo para que a família das vítimas pegassem os documentos que foram deixados no local. A ocorrência segue em andamento.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.