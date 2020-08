Com o início da Série D do Brasileirão prevista para o mês de setembro, o Vitória Futebol Clube anuncia os reforços do time, as expectativas para o campeonato e a realidade dos treinos que estão sendo realizados. Além de tudo que a diretoria Alvianil almeja.

Após cair nas oitavas de final da Série D do Brasileirão de 2019, o Vitória FC se reinventou, remodelando e recheando o elenco com contratações de peso, como a do zagueiro Gladstone, que teve passagem em times como Palmeiras, Juventus, Cruzeiro e Sporting, que agora atuará em nome do Alvianil.

Além de Gladstone, o time também contratou outros dois jogadores, sendo eles o centroavante Anderson Magrão, já experiente no futebol brasileiro, com passagens em diversos times das Séries C e D, e o volante João Denoni, que já esteve no Palmeiras e no Atlético Clube Goianiense, times que atualmente estão disputando a Série A do Brasileirão.

O preparador físico do time, Rafael Fragoso, comentou sobre a situação atual do time.

“Estamos dando continuação ao processo de readaptação dos atletas. Viemos aqui para o China Park, onde há um campo com dimensões oficiais. Para o nosso método de trabalho, que é um modelo integrado, nos facilita no processo junto ao treinador. A parte física, neste momento, preza muito pelo trabalho de força –funcional. Exercícios que colaborem para que o Rodrigo (Fonseca) consiga tirar o máximo possível dos atletas”, afirma o preparador.

“Lógico, respeitando todo o período de inatividade que eles tiveram. Foi uma situação atípica. Com isso, a gente gradativamente vem aumentando a carga de trabalho e a intensidade dos treinos. A resposta tem sido muito boa. Estamos muito contentes com o nível que nossos atletas retornaram e com o nível que eles estão se dedicando neste período. Estamos confiantes de que estaremos preparados para a nossa estreia na Série D no dia 20 de setembro”, completa Rafael.

O Vitória Futebol Clube irá estrear dia 20 de setembro a Série D, no grupo A-5, tendo como primeiro adversário o Goianesia, time de Goiás.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.