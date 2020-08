A pesquisa oficial e registrada encomendada pelo Portal 27 , sobre o cenário eleitoral de Guarapari nas eleições deste ano já está finalizada. A diretora do Portal 27, Barbara Basílio, recebeu das mãos do diretor do Instituto de Pesquisas Perfil, Erasmo Lima, o caderno com a pesquisa completa.

Registrada. O Instituto de Pesquisas Perfil foi à campo no início desta semana, no município de Guarapari, para fazer a pesquisa que foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último domingo (16).

Ao todo o Instituto de Pesquisas Perfil ouviu 508 moradores/eleitores da Cidade Saúde, e tem número de Registro, ES-05166/2020, com margem de erro de 4,3%, para mais ou para menos, e grau de confiança de 95%.

A diretora do Portal 27 falou da importância da pesquisa. “Estamos trazendo um cenário onde ouvimos a população não só sobre a eleição, mas também sobre outros temas importantes para nossa cidade. Esse é o nosso papel como imprensa, como veículo que tem o respeito da população”, finalizou.

Bairros. Segundo o diretor do Instituto, Erasmo Lima, foram contempladas nessa pesquisa, 25 bairros da cidade, obedecendo a densidade populacional de cada local. “Temos sempre muito prazer em ir à campo pesquisar, executamos nossa função com muito amor, carinho e respeito pelos cidadãos, que são nossa unidade respondente, e nossa razão de ser. E com Guarapari, não haveria de ser diferente, só temos a agradecer, a cada morador que colaborou conosco, e respeitamos também claro, aqueles que não se dispuseram, naquele momento a participar de nossas entrevistas, feitas sempre de forma muito cortês e transparente”, sintetizou o diretor da empresa.

Hoje. A pesquisa e os seus vários cenários já começa a ser divulgada a partir de hoje (23) pelo Portal 27. Confira a entrevista com ele Erasmo Lima o Instituto de Pesquisas Perfil .