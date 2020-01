Um grupo de voluntários de Guarapari, envolvendo por exemplo as empresas Pimenta Sexy e Itamar Imóveis e as Igrejas PIB e Batista de Meaípe, está ajudando os desabrigados pelas fortes chuvas do ES. Juntos, já doaram quase 10 toneladas de água e alimentos.

Os moradores do sul do Estado, prejudicados pela chuva, ainda precisam de doação de água potável, dentre outros suprimentos. Os interessados em ajudar devem entrar em contato com o telefone 27 99923-3443.

Confira o vídeo com as arrecadações que eles conseguiram.