No fim de tarde da última quinta-feira (09), por volta das 17h, policiais militares receberam informação do serviço reservado que um indivíduo estaria no bairro Jabaraí com grande quantidade de drogas. A polícia abordou o menor A.V.S.N, 13 anos – e apreendeu com ele uma sacola contendo diversos pinos de cocaína e buchas de maconha prontas para a venda.

Em seguida, os militares entraram no imóvel do qual o menor havia acabado de sair e localizaram 1659 pinos de cocaína, 258 buchas de maconha, 02 sacolas contendo 3 quilos e 700 gramas de crack em pó, pronto para ser embalado. Foi encontrada também a quantia de R$33,00 em dinheiro.

Foi constatado que o imóvel era utilizado apenas para armazenar os entorpecentes. O menor foi apreendido e conduzido à delegacia juntamente com o material.

Prisão no bairro Kubitscheck. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia militar realizava patrulhamento no bairro Kubitscheck. Foi nesse instante que receberam de um policial de folga a informação de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto tinha sido visto pelo local. A guarnição policial abordou J.C.H.G, de 28 anos e constatou que o mesmo se encontrava evadido do sistema prisional. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia.