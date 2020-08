Durante a noite da última terça-feira (25), policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, no município de Guarapari, diversas drogas como crack, maconha e cocaína, materiais para embalo e preparo das drogas, um homem com mandado de prisão em aberto, além de dinheiro e uma arma falsa, usada para assaltos na cidade. A ação ocorreu no bairro Centro, próximo à feira de peixes.

Enquanto realizavam um patrulhamento de rotina, os agentes avistaram cinco pessoas que estavam próximas ao mercado de peixes da cidade e apresentavam um comportamento suspeito, desconfiados das ações do grupo, os militares realizaram a abordagem.

Com os cinco, os policiais militares encontraram diversos tipos de drogas e ilícitos, sendo eles 25 pedras de crack, 2 buchas de maconha, 10 pinos de cocaína, um simulacro de pistola, uma balança de precisão e material para embalo das drogas, além de apreenderem também R$554,60 e 4 aparelhos celulares.

Dos cinco suspeitos, eram três mulheres, um jovem de 14 anos e um homem que estava foragido da justiça com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico. Todos foram levados para a 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Guarapari, porém enquanto realizavam o registro da ocorrência, os agentes obtiveram a informação de que uma das suspeitas tinha uma casa em Kubistchek, onde estariam guardadas mais drogas.

Com a informação, os policiais seguiram até o endereço informado e, com a permissão necessária, realizaram a busca. No local foram encontrados ainda mais ilícitos, sendo uma pedra de crack, 14 buchas de maconha, 19 pedaços de maconha, 54 pinos de cocaína, 2 facas, mais material para embalo das drogas e a quantia de R$63,50.

Em posse de todos os materiais, os militares voltaram à delegacia e terminaram o registro da ocorrência.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.