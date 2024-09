Na manhã desta sexta-feira (13) militares do 10º batalhão receberam uma instrução sobre a implementação do novo sistema de radiocomunicação que começou a operar na Unidade.

O 10º batalhão é a primeira Unidade da PMES a ter o sistema de radiocomunicação trunking utilizado pelos militares em serviço nas viaturas e rádios portáteis.

O sistema Trunking ou entroncamento vêm para transformar o meio de comunicação de radio frequência arcaicos que utilizavam a rede convencional para transmissão e recepção das mensagens. Com o padrão de rádio troncalizado, a comunicação é instantânea, compartilhando com todas as estações da rede e canais mais próximos disponíveis.

Na troncalização, o sistema automaticamente procura a torre de comunicação que poderá efetuar o serviço com maior eficiência, nunca dependendo de uma só torre, funciona tal como os parelhos de telefonia móvel.

Em termos práticos no serviço operacional o novo sistema aumentara a área de cobertura do 10º batalhão trazendo mais agilidade e segurança para o serviço na rua. O comandante do 10º batalhão tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho enfatizou que esses investimentos aprimoram o trabalho policial e resultam em benefício direto à população, que recebe um atendimento qualificado com estrutura de ponta.