Até o ano de 2028 o Espírito Santo deve receber R$ 97,9 bilhões de investimentos. A projeção foi apresentada nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) durante a divulgação da Carteira de Investimentos Anunciados e Concluídos 2023-2028.

O estudo, elaborado pela Coordenação de Estudos Econômicos, leva em conta os empreendimentos com valor igual ou superior a R$ 1 milhão. Além disso, também inclui projetos em execução e em oportunidades no Estado, públicos e privados.

“Os números apresentados na Carteira de Investimentos, quando somados ao equilíbrio das contas públicas, ao crescimento econômico acima da média nacional, às menores taxas de desemprego de toda a série histórica desses últimos anos e ao crescimento de renda, evidenciam um cenário favorável à ampliação dos investimentos. Essa soma de indicadores sociais e econômicos que o Instituto Jones monitora, permite a gente afirmar que o estado do Espírito Santo é um estado luz no Brasil, um porto seguro para atração de investimento”, explica o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira.

Comparado a última Carteira 2022-2027, o novo período analisado totaliza um aumento de 21,6% com relação aos projetos (1.192) e de quase 50% no que tange o valor total dos investimentos anunciados em Reais. Dos R$ 97,9 bilhões, R$ 70,7 bilhões já estão em execução.

A maioria dos investimentos (91%) está relacionada à Indústria, representando R$ 89,7 bilhões. Resultado puxado pela indústria extrativa com 44% de participação, construção (37,6%) e transformação (9,4%). Destaque para a Indústria extrativa, representada por empresas como Vale, Petro Rio, Seacrest e Petrobras, com maior valor de Investimento em execução, R$ 25,1 milhões.

“O desempenho apresentado na Carteira 2023-2028 evidencia um cenário econômico de estabilidade no Espírito Santo. O percentual de investimentos em execução, por exemplo, é o maior desde 2018, 72,7%. Ou seja, os investidores veem a economia capixaba com confiança e estão investindo aqui. Resultado alcançado graças à transparência e a estabilidade política e econômica do Espírito Santo”, destacou o diretor de integração do Instituto Jones, Antonio Rocha.

Com relação aos investimentos concluídos, a Carteira 2023-2028 apresenta o valor de R$ 6,6 bilhões. Sendo R$ 5,4 bilhões referentes a 183 projetos da Indústria e R$ 1,2 bilhões aos 115 projetos do setor de Comércio, Serviços e Administração Pública. Ainda sobre os Investimentos concluídos em 2023, o estudo indica que 0,3% foram Capital Misto, 0,3% de Estrangeiro, 58,1% de origem Privado Nacional e que 41,3% dos investimentos foram os Públicos. O documento ainda indica que os investimentos públicos no estado aumentaram 274,9% nos últimos cinco anos estando presente em todos os 78 municípios capixabas.