O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã desta quinta-feira (12), o 30º polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), na Serra. A unidade faz parte do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), e que funcionará em parceria com a Prefeitura Municipal. O polo fica localizado na Biblioteca e Centro Cultural Carlos Corrêa Loyola, no bairro Valparaíso.

A iniciativa tem como finalidade fortalecer a Universidade Aberta Capixaba (UnAC) e conta com a colaboração de outras instituições, como a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES).

Uma das missões deste novo polo é impulsionar a oferta de Ensino Superior, além da promoção do desenvolvimento socioeconômico da região. Entre os cursos que serão ofertados, estão a pós-graduação em Cultura Maker e Educação 4.0, uma especialização em Gestão em Saúde e o curso de extensão “Música para Todos”. O Campus do Ifes na Serra também oferecerá um mestrado profissional em Computação Aplicada.

“Estamos ampliando as oportunidades para que as pessoas, em especial, os mais jovens, possam fazer uma graduação, mestrado ou até mesmo um curso profissionalizante. Por isso, é uma alegria inaugurar mais um polo da nossa Universidade Aberta Capixaba aqui na Serra, em parceria com a Prefeitura e outras instituições de ensino. São 30 polos como este em todo o Estado. Fora outras iniciativas do Governo do Estado, como o Nossa Bolsa que hoje atende a quatro mil alunos ou cursos de formação avançada por meio da plataforma Coursera com reconhecimento e certificação internacional”, destacou o governador Casagrande.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, o avanço da Universidade Aberta Capixaba reforça o compromisso do Governo em proporcionar aos capixabas um Ensino Superior público de qualidade. “A UnAC está mudando o perfil da educação pública no Espírito Santo. Desde sua criação, foram ofertadas 8.064 vagas em 37 cursos. A integração com as instituições de ensino tem sido fundamental”, afirmou.

“Com esse polo, poderemos oferecer cursos não só para os moradores da Serra, mas também reforçar a qualificação dos servidores, principalmente nas áreas de educação e saúde”, declarou o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, que participou da solenidade. O diretor-geral da Fames, Fabiano Araújo, também esteve presente. O evento foi aberto com uma apresentação dos alunos do projeto “Música para Todos”.

Serviço:

Polo UAB/UnAC Serra

Endereço: Biblioteca e Centro Cultural Carlos Corrêa Loyola, Av. Guarapari, s/n – Valparaíso, Serra – ES

Contato: (27) 3318-9293