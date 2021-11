O 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari apresentou nesta quinta-feira (04) os números referentes ao mês de outubro de 2021.

Dados. No total, 566 operações foram realizadas no âmbito da Unidade. Destas, 23 resultaram em apreensão de entorpecentes e 97 pessoas detidas. Além disso, as equipes obtiveram êxito em retirar 09 armas de fogo das ruas e recuperar 09 veículos com restrição de furto ou roubo.

O tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão parabenizou o resultado operacional obtido em outubro, fruto da dedicação da tropa.