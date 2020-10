Durante a última semana, que antecedeu o feriado do dia 12, o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo recebeu a visita de Alicia, uma garota de 11 anos, moradora do estado de Minas Gerais e, graças ao tio dela, uma grande apreciadora da organização.

Alicia estava passando o feriado com a família no município de Guarapari e usou a oportunidade para ter a chance de conhecer o batalhão da polícia. Ao chegar à unidade, Alicia foi recebida pela capitã Clícia, que mostrou o local para a criança.

A menina também recebeu uma farda de policial mirim para usar durante a visita e surpreendeu o batalhão, quando cantou, de forma emocionada e talentosa, um trecho de uma música.

Logo após, Alicia foi recebida pelo comandante da unidade, o tenente-coronel Emerson Caus, onde recebeu as boas-vindas e foi apresentada para o batalhão.

Para os pais da menina, a oportunidade foi muito especial, pois puderam vê-la vestida com a farda de polícia, um amor que foi despertado pelo tio da jovem, que era sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, e que faleceu há um ano. De acordo com a mãe, o sonho do tio era ver Alicia fardada.