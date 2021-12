Nesta segunda-feira (06) o 10º batalhão da Polícia Militar deu início a “Operação Natal” no município de Guarapari. Na oportunidade, a Unidade realizou a recepção de 20 soldados recém-formados que irão reforçar o policiamento nesse período.

Os militares foram recepcionados com um culto em ação de graças organizado pela Igreja Maranata. Ao final do culto todos puderam desfrutar de um coffee break.

Atento ao possível aumento do fluxo de pessoas circulando nas ruas e no comércio do município neste período do ano, o comandante do 10º batalhão, tenente-coronel Emerson Caus irá reforçar o policiamento com os soldados recém-formados, com o efetivo da Força Tática, do Pelotão de Trânsito e do setor administrativo do Batalhão. Os policiais atuarão realizando patrulhamento e pontos base em locais estratégicos e com grande circulação de pessoas na área comercial do Município no período de 06 a 24 de dezembro.

“O objetivo da Operação é proporcionar sensação de segurança aos consumidores e comerciantes nos principais centros comercias da cidade no período que compreende as compras de fim de ano, explicou o tenente-coronel Emerson Caus – comandante da Unidade.

O comandante aproveitou o ensejo para lembrar que este é um período que as pessoas devem reforçar a atenção e os cuidados com sua segurança pessoal. Atitudes simples como cuidar dos objetos pessoais durante as compras não deixando bolsa, carteira ou objetos pessoais em locais que possam ser furtados, ajudam a prevenir possíveis delitos. “Se mesmo com essas precauções uma ocorrência for inevitável, pedimos que a polícia seja acionada o mais rápido possível pelo 190. Dessa forma, aumentamos a chance de deter o criminoso”, alerta o coronel.