A Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Secretaria de Turismo Empreendedorismo e Cultura (Setec), informou que realizará nos dias 22 e 23 de dezembro, às 20h, as apresentações do Musical de Natal “Tempo de Esperança”, com a Orquestra Câmara Fâmuli (Cia Musical Allegro), na frente da antiga Matriz Nossa Senhora da Conceição, sob regência do maestro Inárley Carletti.

Segundo a prefeitura, o objetivo do espetáculo é despertar nas pessoas o verdadeiro sentido do Natal. A versão em dose dupla do evento terá a participação especial do Coral Sons do Coração da Secretaria de Educação Municipal (Semed).

“As apresentações serão em espaço aberto, respeitando o distanciamento. Serão dois dias de apresentação e pedimos a todos que respeitem as medidas de segurança contra a Covid-19. Serão disponibilizadas cadeiras, mas quem preferir, pode levar a sua”, disse a Secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Helione Bacovis.