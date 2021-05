O Espírito Santo recebeu, na manhã desta segunda-feira (03), uma nova remessa de doses de vacinas contra o novo Coronavírus (Covid-19). Para a 17ª pauta de distribuição, foram entregues 135.000 doses da Covishield (Oxford/Fiocruz).

O Estado fará o envio de primeiras doses para pessoas com comorbidades (88.443 doses); gestantes e puérperas (15.013 doses); pessoas com deficiência permanente (14.500 doses) e mais um quantitativo de doses para trabalhadores da saúde e população quilombola. Para as segundas doses, o Estado fará o envio de 5,6% de doses para pessoas de 70 a 74 anos com a remessa da Coronavac, que chegou no último sábado (01).

As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa) para cadastramento. A distribuição teveinício na tarde desta segunda-feira (03) para os municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde norte, sul e Central.

Clique aqui e veja a tabela de distribuição das doses aos municípios capixabas desta segunda-feira (03).

Doses da Pfizer chegam ainda nesta segunda (03)

Segundo informações do Ministério da Saúde, 10.530 doses da Pfizer chegam ao Estado até o final do dia desta segunda-feira (03). As doses serão destinadas à Capital, seguindo as orientações do Plano Nacional.

A cidade de Vitória receberá o envio proporcional de doses para pessoas com comorbidades, com 24,9% de cobertura deste grupo. Devido às especificidades de armazenamento dos imunizantes, a Secretaria da Saúde acondicionará as doses em duas câmaras refrigeradas na Central Estadual de Rede de Frio, na qual a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) poderá fazer a retirada para os pontos estratégicos de vacinação ao longo da semana.