A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) está com vagas abertas para a “Oficina de Congo Capixaba”. Serão realizados encontros semanais e os participantes terão acesso a conteúdos práticos e teóricos sobre o ritmo musical genuíno do Estado.

As rodas de congo e conversa vão acontecer todas as segundas-feiras no pátio da instituição e prometem agitar a comunidade acadêmica e o público do entorno.

A oficina será ministrada por Fábio Carvalho, músico e pesquisador da cultura Afro-capixaba e Afro-brasileira. O artista também é bacharel em Composição pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-graduando em Políticas e Gestão Cultural.

“A introdução do congo na academia tem o objetivo de estimular a pesquisa da música tradicional do estado em seus aspectos técnicos, históricos e sociológicos, além da melodia, ritmo e, consequentemente, a história do congo capixaba”, explicou Carvalho.

A “Oficina de Congo Capixaba” é gratuita e as vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever no site da Fames, onde também encontrarão mais detalhes sobre a atividade.

Serviço:

“Oficina de Congo Capixaba”

São 20 vagas abertas para estudantes da Fames e músicos da comunidade.

Período: de 21 de novembro a 19 de dezembro

Dias: Todas as segundas-feiras

Horários: das 18h às 20h

Local: Pátio da Fames

Coordenador e Instrutor: Fábio Carvalho

Inscrições: ACESSE AQUI PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES