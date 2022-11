Acontece neste domingo (13), na comunidade de Belo Horizonte, no interior de Anchieta, a 16ª edição da Caminhada Ecomonte Urubu. O trajeto de sete quilômetros inicia na sede da localidade e segue até o monte mais alto do município, o monte Urubu, com 332 metros de altitude.

As inscrições podem ser feitas no local, a partir das 7h. Às 7h15min será oferecido um café da manhã aos participantes, com diversos produtos e frutas da região. Em seguida haverá preparação física para a caminhada, que irá iniciar às 08h. O valor das inscrições é R$ 20,00, com direito a kit café da manhã e as 50 primeiras inscrições têm direito a camisa.

Serão em torno de sete quilômetros de caminhada e aventura. O objetivo do evento é a valorização e a conscientização das ações em prol do meio ambiente e a divulgação dos valores culturais e turísticos da região. Ao final da caminhada, por volta das 12h, será comercializado o almoço comunitário com comidas típicas portuguesas (valor R$ 20). Em seguida haverá apresentações culturais e música ao vivo.

O evento tem total apoio da Prefeitura de Anchieta por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Turismo.

Monte Urubu. O Monte Urubu é uma área de Proteção Ambiental (APA) que foi criada por intermédio de um Decreto Municipal. Totaliza uma área de 523,57 hectares e possui um pico de 332 metros de altitude, sendo um dos remanescentes de cobertura florestal de Mata Atlântica mais significativos do município de Anchieta.

Programação:

Data: 13/11 (domingo)

07h00- Café da manhã para os inscritos

08h00- Subida ao Monte Urubu

12h00- Almoço e Música ao vivo com a dupla Thiarlys e Melina | Almoço (valor R$ 20,00)