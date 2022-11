Os resultados das eleições de 2022 modificaram alguns grupos políticos por todo Estado. Em Guarapari as mudanças começam a aparecer e uma das principais é a relação do presidente da Câmara, Wendel Lima, com o prefeito Edson Magalhães.

Os dois que sempre foram aliados, mas escolheram caminhos opostos no segundo turno da eleição. Edson Ficou com Casagrande e Wendel com Manato. Edson queria total apoio do seu grupo político para Casagrande e Ricardo Ferraço, mas Wendel abraçou a campanha de Manato.

Contas. Ontem (8) durante sessão que julgava as contas de Edson relativas ao ano de 2018 e que foram aprovadas, Wendel deu seu voto, mas fez questão de ressaltar seu rompimento.

“Mantenho a cobrança da reciprocidade e de respeito entre os poderes. Mas não poderia ir contrário aquilo que o Tribunal de Contas falou. E tão pouco, aquilo que os membros da Comissão de Economia e Finanças desta Casa confirmaram. Por isso, independente do meu rompimento, do meu distanciamento da prefeitura e do prefeito, eu voto favorável as contas do prefeito de Guarapari”, disse Wendel no plenário da Câmara.

Desrespeito. Ouvido pelo portal 27 Wendel disse que houve desrespeito do prefeito. “Na política as alianças devem ser recíprocas, quando não existe esse fator, não cabe a manutenção, estou distante do prefeito desde 25 de setembro, quando ocorreu um fato anormal de distrato a lideranças e até mesmo a minha pessoa, no bairro Bela Vista em plena campanha. E outro episódio desleal por parte do Edson no 2º turno das eleições, para ele só existe fazer política na 1ª pessoa do singular, e eu trato política na 1ª do plural, nós, bem diferente dele”, ressaltou Wendel.

Relações institucionais. O presidente da Câmara finalizou dizendo que continuará trabalhando para o bem da cidade. “Evidentemente que manterei relações institucionais com a prefeitura, para o bom andamento da cidade nas ações e projetos em favor de Guarapari”, finalizou.