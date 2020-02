Os apaixonados por cavalos vão ter a oportunidade única de apreciar uma competição com 150 animais da raça Mangalarga Marchador entre os dias 06 e 09 de fevereiro. É a 4ª Expo Verão, que será realizada no Haras Monazita, em Guarapari. A entrada é franca.

Johnnie Walker. A expectativa do Núcleo Sul Capixaba dos Criados do Cavalo Mangalarga Marchador (NSCCCMM), apoiador do evento, é de que mais de mil pessoas visitem o haras no período. O cavalo Johnnie Walker do Quelé promete ser uma das estrelas da disputa. Com apenas 08 anos de idade, ele possui diversos prêmio. “Johnnie é uma grande promessa da raça dentro e fora do nosso estado.Ele ostenta vários títulos e tem uma desenvoltura espetacular nas pistas”, afirma um dos organizadores da exposição, Tony Benjamin.

Durante as competições, os visitantes poderão aproveitar de praça de alimentação com serviço completo de restaurante.

Informações e inscrições:

27 – 99971-3097 (Tony Benjamin)

27 – 99869-2322 (Diego Mendonça)