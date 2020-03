Na próxima segunda-feira (09), uma reunião será convocada pelo proponente, Vereador Thiago Paterlini, a respeito da mobilidade urbana em Guarapari. Estarão reunidos os órgãos Prefeitura de Guarapari, Detran, Ciretran, DER, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. A reunião será no auditório da SEMED, no bairro Sol Nascente, das 18h às 21h.

O Vereador Thiago Paterlini menciona o grande motivo de se aprofundar no assunto. “As ruas e avenidas de Guarapari têm se tornado um grande risco à sociedade, e isso pode ser constatado com o número alto de acidentes registrados pelo Detran.” De acordo com ele, há cerca de 60 acidentes de trânsito por mês em Guarapari.

Investimento. O vereador ressaltou a importância de se discutir políticas públicas no trânsito de Guarapari: “Ao caminharmos como motoristas, motociclistas ou pedestres, percebemos que falta muita sinalização. Falta faixa de pedestre, no cruzamento não tem nem sinalização nem placa de ordenamento. Falta um investimento mais agressivo em sinalização vertical e horizontal na nossa cidade”, reiterou à redação do Portal 27. Ele ainda afirma que, “pelo trânsito estar municipalizado, o poder executivo assumiu uma responsabilidade ainda maior de ordená-lo.” Segundo Paterlini, é necessário que o poder público direcione “investimentos mais assertivos” ao segmento.

SERVIÇO:

Reunião Pública: políticas públicas no trânsito e mobilidade urbana

Auditório da Semed de Guarapari – Bairro Sol Nascente

09 de março – Segunda-feira – Das 18h às 21h.