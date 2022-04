A sessão da Câmara de Vereadores de Guarapari foi marcada, na tarde desta quinta-feira (31), por uma manifestação de insatisfação dos moradores e representantes da comunidade de Meaípe.

Eles protestavam contra o descaso do prefeito Edson Magalhães, que prometeu obras e não entregou. Diante do bom grupo presente no local, o presidente da Câmara e também vereador, Wendel Lima, abriu espaço para que alguns representantes pudessem participar da sessão e ainda concedeu uma oportunidade no plenário a um dos membros da Associação de Moradores de Meaípe.

De acordo com Wendel, a Câmara Municipal está aberta ao povo para qualquer manifestação. “A manifestação é legítima e acredito muito neste diálogo com as lideranças comunitárias. Fomos surpreendidos pelo ato que começou lá fora, mas prontamente me dispus a receber as lideranças para que pudessem conversar conosco”, explicou.

Um dos representantes e também membro da Associação de Moradores de Meaípe (AMBM), Geraldino Neto, agradeceu a oportunidade e disse que a Câmara e o Presidente Wendel sempre abriram as portas para a comunidade.

“A Câmara sempre foi parceira de Meaípe. Eu acredito muito no trabalho do presidente Wendel e de todos os parlamentares que aqui estão. É o trabalho deles de fiscalizar a obra e é isso que estamos fazendo também. Vamos cobrar o andamento das obras que aguardamos desde 2017. A nossa expectativa é que a empresa que vai tocar a obra seja licitada o mais rápido possível”, completou.

Após o momento de fala e abertura à comunidade para as reivindicações, Wendel e os demais parlamentares se comprometeram a continuar fiscalizando. “O que aconteceu aqui hoje foi uma oportunidade incrível de ouvir a comunidade e por consequência tomar as providências que estão ao nosso alcance”, finalizou Wendel.

Atraso. Os moradores querem que o prefeito termine as obras de urbanização da orla, prometidas em 2019. Eles temem ainda a perda das verbas federais que foram conseguidas pela senadora Rose de Freitas em 2017. Essa já é a segunda manifestação que os moradores fazem. Na semana passada eles fizeram uma no próprio bairro.