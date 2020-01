Por meio da da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), a Prefeitura de Guarapari abriu as inscrições para o concurso do Rei Momo, Rainha e Musa do Carnaval 2020. Os itens de julgamento serão simpatia, charme, samba no pé, domínio de passarela e fantasia.

Para participar do concurso, que tem como objetivo fomentar e valorizar os personagens culturais/populares do carnaval, é preciso ser morador de Guarapari e ter idade igual ou superior a 18 anos. As inscrições vão até a próxima terça-feira (28) e deverão ser realizadas presencialmente na Setec, localizada na Avenida Munir Abud, 234, Praia do Morro, Guarapari/ES, nos dias úteis no período de 22 a 28 de janeiro de 2020, das 09h às 17h.