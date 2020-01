Os fãs da sofrência sertaneja já podem preparar o coração e a emoção porque na próxima sexta-feira, dia 24 de janeiro, duas duplas que entendem bastante do assunto vão desembarcar no Multiplace Mais, em Meaípe. Zé Neto & Cristiano e Maiara & Maraisa sobem ao palco do complexo de entretenimento localizado em Guarapari, a partir das 21 horas, com sucessos para curtir, amar e afogar as mágoas!

Naturais de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Zé Neto e Cristiano se conhecem desde os três anos de idade. Em 2011, os dois amigos se reencontraram e estabeleceram a parceria em busca do mesmo sonho: cantar. O primeiro DVD, gravado na cidade natal da dupla, já contou com as parcerias de Henrique & Juliano, Humberto & Ronaldo e Marília Mendonça, além de apresentar o hit “Seu Polícia”, música mais tocadas nas rádios em 2016, segundo levantamento da Crowley.

Em 2017, os parceiros lançaram “Um Novo Sonho”, que também rendeu canções que ficaram nas principais paradas do país como “Sonha Comigo”, “Cadeira de Aço” e “Amigo Taxista”. No ano seguinte, o duo sertanejo roubou a cena mais uma vez com um novo registro ao vivo: “Esquece o Mundo Lá Fora”. “Largado às Traças”, um dos grandes destaques do trabalho, ficou no topo de várias plataformas de música. “Status Que Eu Não Queria”, “Bebida na Ferida” e “Notificação Preferida” também estavam entre os hits do disco.

Mas a dupla não para! Em 2019, divulgou o EP “Acústico de Novo”, os singles “Enchendo e Derramando”, “Ferida Curada”, que tem mais de 97 milhões de visualizações no YouTube, e “Bebi Minha Bicicleta (Coração Falido)”. A última ultrapassa 26 milhões de acessos na plataforma de vídeos e faz parte do quarto DVD “Por Mais Beijos Ao Vivo“, gravado em Belo Horizonte. A primeira parte da gravação foi lançada no início de dezembro e algumas das canções já estarão no repertório do show em Guarapari junto com outros sucessos que marcaram a carreira dos paulistas.

Já Maiara & Maraisa desembarcam no Estado com as novidades do projeto intimista “Aqui Em Casa”, gravado na casa das irmãs em Goiânia. O trabalho de inéditas tem como carro-chefe o hit “Aí Eu Bebo”, que está entre as 20 músicas mais ouvidas no Spotify Brasil e no YouTube conta com mais de 45 milhões de visualizações. Outros destaques são “Oi Sumido”, uma sofrência na moda de viola, e “Minha Pessoa Errada”.

O registro ao vivo chega após o sucesso de “Reflexo”, gravado em São Paulo e lançado no início de 2019. O DVD trouxe os hits “Traí Sim” e “Nem Tchum” e no time de convidados teve Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Gustavo Mioto. Ainda no ano passado, as irmãs receberam com surpresa o convite da TV Globo para apresentar o programa musical “Só Toca Top”, e mais uma vez provaram que o talento tem várias faces.

Cantoras desde os cinco anos de idade, Maiara & Maraisa conheceram, durante uma violada, o cantor Jorge da dupla com Mateus, que além de gravar músicas de composições delas, apostou na carreira e desde então as ajuda. O sucesso chegou para elas em 2016, com o lançamento do primeiro DVD, “Ao Vivo em Goiânia”. O projeto contou com as estouradas “10%”, “No Dia Do Seu Casamento” e “Medo Bobo”.

SERVIÇO

ZÉ NETO & CRISTIANO (SP) E MAIARA & MARAISA (MT)

The Best Summer Of Your Life

Data: 24 de janeiro, sexta-feira, às 21 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos* (meia): Front Stage 5º lote a R$ 130 e Camarote 2 2º lote a R$ 140. Mesa para 4 pessoas (2º lote): Bronze a R$ 900, Prata a R$ 1.500 e Ouro a R$ 2.000

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Quiosque Ticket Premium (Extra Center Guarapari) e site www.ticketpremium.com.br/Site/ Setores/240

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.