As compras realizadas em um supermercado da cidade pela família do advogado José Henrique Júnior, se tornaram um verdadeiro pesadelo. É que após duas horas no estabelecimento, a mercadoria passada no caixa foi debitada por duas vezes e a família ficou sem dinheiro.

O problema é que inicialmente, o supermercado não aceitava fazer o estorno da compra, mesmo o advogado apresentando o extrato bancário. “Eu saí do supermercado, fui no caixa eletrônico e tirei o extrato, confirmando que eles debitaram da conta por duas vezes. Informei o erro, mas o supermercado começou a dizer que o erro era meu, no meu cartão, não da empresa”, explica o José Henrique.

O valor da compra foi de R$ 379,14. No primeiro momento, esse valor foi debitado no caixa onde o advogado passou as compras. Mas a atendente disse que o cartão não passou, e orientou a família a passar o cartão no balcão de atendimento.

O problema é que no balcão, não havia saldo suficiente no cartão do advogado, e foi debitado R$ 250 da conta e o restante pago no dinheiro. Ao entrar em contato com a operadora do cartão, o advogado tinha o saldo de R$ 8, e percebeu que o supermercado estava errado.

“Eu estranhei porque sabia que tinha os R$ 379 para debitar, mas como já tinham debitado uma vez, não tinha saldo para passar pela segunda vez. Fui tratado como se fosse um indigente e me senti humilhado. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas que sofrem com abusos do direito do consumidor. O brasileiro não pode deixar para lá. É direito dele. Vou acionar o estabelecimento na justiça”, completou o advogado.

No supermercado, o gerente preferiu não dar entrevista, mas informou que tudo seria resolvido. O caso aconteceu na terça-feira do dia 02, e o ressarcimento só foi efetuado para o advogado uma semana depois.