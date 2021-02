Em recente publicação do Mapa de Gestão de Risco, com vigência entre os últimos dias 08 e 14 de fevereiro, o Governo do Estado classificou Guarapari como município de “risco alto” de contaminação pela Covid-19.

Este fato gerou grande impacto negativo em diversas áreas da economia local e restrições ainda maiores aos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, além de graves prejuízos às atividades turísticas na cidade.

Por esses motivos, na tarde desta quarta-feira (10/02), os 17 vereadores de Guarapari – por meio das comissões de Saúde e de Turismo, da Casa – enviaram ofícios às Secretarias de Saúde do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal, solicitando informações e esclarecimentos sobre os critérios utilizados para que Guarapari figure na lista dos municípios capixabas com risco alto de contaminação pela doença.

De acordo com o vereador Dr. Franz Tristão de Almeida (PP) – presidente da Comissão de Saúde –, a preocupação da Câmara Municipal com a pandemia, com a saúde da população e com as atividades econômicas na cidade são reflexões das preocupações da própria sociedade. “E nós, vereadores, que representamos o povo, temos o dever de buscar as respostas necessárias, pois queremos ter acesso às informações e verificar se está ocorrendo alguma falha na compilação dos dados, uma vez que Guarapari tem vivido em ritmo normal desde meados de janeiro e parece que o verão nem passou por aqui. Então, precisamos entender os motivos pelos quais nossa cidade continua figurando no mapa do Estado com a classificação de risco alto”, justificou.

Já para o vereador Carlos Eduardo dos Santos Nascimento (Cidadania) – presidente da Comissão de Turismo – os ofícios enviados às Secretarias de Saúde do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal se destinam, tão somente, à busca de informações concretas e fidedignas acerca do risco de contaminação pela Covid-19 em Guarapari. “Se for necessário, vamos pedir ao presidente Wendel Lima que nos ajude a convocar alguma autoridade pública de saúde que atue no Governo do Estado, para comparecer à esta Casa de Leis com o objetivo de prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e responder aos nossos questionamentos”, explicou o parlamentar.

Entre outras questões, os vereadores querem saber mais informações sobre o cadastro de notificações envolvendo o número de casos confirmados da Covid-19 no município e explicações mais aprofundadas a respeito das circunstâncias que levaram Guarapari à esta classificação tão elevada no Mapa de Risco da doença no Estado.

“Os vereadores também estão solicitando dados abertos e detalhados sobre a Matriz de Risco de Convivência – considerando a relação da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias –, bem como o coeficiente de casos ativos do município, nos últimos 28 dias. No ofício, eles também pediram dados sobre a Matriz de Vulnerabilidade, considerando a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, ou seja, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença aqui no Espírito Santo”, esclareceu o presidente da Câmara de Guarapari, vereador Wendel Lima.