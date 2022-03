O Aeroporto de Vitória conquistou a terceira posição do ranking dos melhores aeroportos do País na pesquisa promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), por meio do Ministério da Infraestrutura (MInfra). Foram avaliados os 20 principais aeroportos, durante o ano de 2021. A classificação é relativa aos aeroportos com até cinco milhões de passageiros. Em primeiro lugar, ficou o Aeroporto de Florianópolis e, em segundo, o de Curitiba.

A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, destacou a importância deste resultado para o Espírito Santo. “A qualidade das instalações, dos serviços e do atendimento no Aeroporto de Vitória são diferenciais que impactam positivamente os turistas que por aqui passam e este resultado nos orgulha”, disse.

Administrado pela Zurich Airport Brasil, desde janeiro de 2020, o Aeroporto de Vitória subiu quatro posições na pesquisa em relação à última edição. No resultado divulgado em 2021, o aeroporto do Espírito Santo havia ficado na sétima posição, com nota 4,45. Ao longo de todo o ano de 2021, alcançou a nota média de 4,59, em uma escala que vai de 1 a 5, subindo para o terceiro lugar da lista.

Ao todo, 44.588 usuários foram ouvidos. Os entrevistados avaliaram 17 itens de infraestrutura, atendimento e serviços, que envolvem a experiência do passageiro e englobam processos aeroportuários, como inspeção de segurança, e serviços, como Wi-Fi, limpeza, conforto térmico, disponibilidade de tomadas e avisos sonoros aos passageiros.

“Na rotina da nossa operação, somos atentos e incansáveis na busca por melhorar a experiência dos nossos passageiros e visitantes em cada detalhe. Não é só a nova infraestrutura que conta, é a excelência dos serviços que todo o nosso time presta. O resultado da pesquisa SAC é um reconhecimento que nos honra muito e mostra que estamos no caminho certo”, frisou Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Com informações da Assessoria do Aeroporto de Vitória