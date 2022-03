O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta terça-feira (29), da entrega de equipamentos agrícolas para 32 municípios capixabas, em evento realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra. Foram investidos mais de R$ 12 milhões pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O objetivo da ação é auxiliar nos trabalhos da agricultura familiar dos municípios.

“Em três anos, fizemos muitas entregas na área da agricultura, dando condições para o aumento da produtividade no campo. Recuperamos ainda a capacidade de investimento dos municípios e associações com nossas entregas. O papel desenvolvido pela Seag é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Com destaque para a agricultura familiar, seja com a doação de equipamentos, construção de pontes ou programas importantes, como o Caminhos do Campo e Calçamento Rural. A agricultura capixaba pode contar conosco enquanto estivermos no governo”, afirmou o governador Casagrande.

Os equipamentos foram distribuídos aos municípios de Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Colatina, Dores do Rio Preto, Domingos Martins, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Muniz Freire, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Ponto Belo, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Valério e Vila Pavão.

Mais investimentos

Em mais uma ação de fortalecimento da área, o governador Renato Casagrande entregou cinco caminhonetes, modelo Fiat Toro, para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). Até o final de abril, serão adquiridas mais cinco caminhonetes. Para a compra dos dez veículos, o Governo do Estado investiu R$ 1,8 milhão.