Por volta das 7h da manhã deste sábado, um grupo de turistas da ciade de Contagem – Minas Gerais chegou à Praia do Morro em Guarapari, na altura do quiosque 1. A maré estava, aparentemente, calma. Dentre os mineiros, estava o jovem de 18 anos, chamado Lucas, que começou a se afogar no mar e desapareceu na água.

Por mais que a equipe de guarda-vidas tivesse chegado rapidamente, o turista não foi encontrado. “A equipe chegou rápido mas o corpo não subiu. Fizemos vasta procura pelo fundo mas a água está muito escura. Foram uma hora e quarenta minutos de buscas pelo entorno, mas sem sucesso”, afirmou um dos guarda-vidas que estão nas buscas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e está aguardando os mergulhadores para seguir com as buscas.

A equipe de salvamento marinho ressaltou à imprensa que o mar não está próprio para banho. “Por mais que o mar aparente estar calmo, hoje temos muitas correntes no fundo. O mar está muito mexido. Pedimos que os banhistas busquem orientações com os guarda-vidas para encontrar o melhor lugar para tomar banho”, completa um guarda-vidas.