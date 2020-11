Já pensou em se preparar para o Enem de um jeito leve e descontraído? Esta é a sua oportunidade! Em parceria com a Geekie Games, a Doctum te põe no jogo com a versão PRÓ da plataforma.

Você terá acesso por 12 meses à videoaulas, plano de estudos e simulados que vão te preparar para o vestibular do curso dos seus sonhos. Acesse https://playnofuturo.doctum.edu.br e se inscreva gratuitamente. Vem dar play no seu futuro! É por conta da Doctum.

O Geekie Games é a única plataforma adaptativa credenciada pelo MEC que entende seus pontos fracos e fortes e traça o melhor roteiro de aulas para você passar no Enem. A cada fase, um conjunto de videoaulas e exercícios para melhorar seu nível. Legal, né?