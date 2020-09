O PSDB, partido do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, realizou na manhã de hoje (12), sua convenção municipal visando as eleições e confirmou o nome de Edson na disputa para a prefeitura para um possível quarto mandato.

O evento aconteceu no Sesc e contou com a presença de partidários, vereadores e outras lideranças estaduais. O vice de Edson foi escolhido e o nome é de Leozildo, irmão de Toquinho, empresário conhecido da pesca de Guarapari.

Em seu discurso Edson afirmou que “Eu tenho orgulho muito grande de ter feito uma cidade diferente. Essa é a pura verdade. Uma cidade que não foi construída somente com uma mão, mas com várias mãos”, disse.

Enfrentamento. Ainda de acordo com Edson, citando um vereador da oposição que segundo ele usa a tribuna para denegrir a imagem do município. “Agora chegou a hora do enfrentamento, agora eles vão conhecer quem é Edson Magalhães e frente a frente”, afirmou.

Obras. Edson agradeceu ao apoio dos partidos DEM, Solidariedade, Cidadania e PV. Ainda no discurso, Edson falou de seus feitos ao longo de 10 anos de mandatos de prefeito e prometeu finalizar várias obras na cidade. “Eu tenho uma missão. Eu quero concluir meus grandes projetos. Eu quero fazer a ponte de Guarapari e vou fazê-la. Eu quero fazer a mini gramado nas montanhas, para valorizar o homem do campo, para dar renda e emprego”, disse Edson, citanto ainda que vai tirar o aeroporto dentro da cidade e que vai fazer as marinas em Guarapari para “os grandes iates”, e também fazer o parque de Eventos.

Hospital. Edson falou também sobre o hospital, sua principal obra. “Nós temos o hospital que nós vamos entregar a população de Guarapari se Deus quiser até março do ano que vem”, disse.