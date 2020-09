A Policia Rodoviária Federal (PRF) deteve em João Monlevade/MG, homem que havia furtado um aparelho de TV do quarto de um hotel, no município de Guarapari/ES.

O homem, que estava com sua esposa e três filhas menores de 15, 10 e 05 anos respectivamente, havia pernoitado no último dia 10, em um hotel anexo a um posto de combustíveis, no km 346 da BR 101, em Guarapari/ES. Somente após a sua saída é que funcionários do estabelecimento perceberam o furto.

Por meio dos arquivos das câmeras de monitoramento do posto de combustível, foi possível identificar o veículo que ele utilizou no momento furto e o momento em que ele coloca no porta malas do carro um objeto de maior volume. Desse modo foi possível repassar as características do veículo para demais unidades da PRF dentro de nosso estado, bem como como para as de estados vizinhos.

Na manhã de hoje(12), agentes da PRF realizavam fiscalização no km 355 da BR 381, em João Monlevade/MG, quando abordaram o veículo Fiat Prêmio com 05 ocupantes (condutor, esposa e três filhas). Ao procederem a vistoria no veículo localizaram no interior do porta malas, um aparelho Televisão envolto por um colchão e um cobertor.

Em princípio o condutor afirmou que a TV era de um familiar, versão que não se sustentou após apresentação de imagens do circuito do posto que haviam sido compartilhadas.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em João Monlevade/MG.