Após a minha última coluna de opinião onde expliquei que a eleição para deputado estadual por Guarapari estava entre Tyago Hoffman (PSB), Carlos Von (DC) e Wendel Lima (PTB) (CONFIRA AQUI), pessoas ligadas ao grupo do vereador Zé Preto (PL), entraram em contato para reafirmar que o vereador é um potencial candidato e que vai fazer bonito nesta eleição.

De acordo, Abner Rezende, coordenador geral da campanha de Zé Preto, o vereador é um ator importante nesta eleição para deputado e está bem posicionado segundo análises internas do partido. Em conversa comigo, Abner que tem muita experiência na condução de candidaturas e eleições, tendo trabalhado com lideranças nacionais como Magno Malta e Rita Camata, além de lideranças estaduais como Rodrigo Chamoun e Hudson leal, entre outras lideranças políticas municipais, reafirmou o trabalho do vereador.

Dados. Com este currículo e experiência, Abner garante que Zé Preto é um nome forte e me passou algumas informações do porquê Zé Preto pode surpreender nesta eleição. Segundo ele, Zé Preto sempre teve boas votações para vereador. Em 2016 ele teve 1.642 votos, obtendo a segunda melhor votação da Câmara e em 2020 foi o vereador mais bem votado da eleição, obtendo 1.638 votos, o que mostra que ele manteve quase a mesma votação, se consolidando como uma liderança da cidade.

Abner ressalta que a liderança de Zé Preto vem antes mesmo dele ele ser vereador, conseguindo recursos para o esporte e lazer de Meaípe. Ele explica que como vereador Zé Preto conseguiu em 2017, emendas para Meaípe que totalizam quase R$ 2,5 milhões.

Recursos. Ainda de acordo com o coordenador, o vereador conseguiu em 2018, recursos para a quadra Bom de Bola no valor der R$ 255 mil reais. Em 2019 ele teria conseguido recursos para custeio do Hifa, Pestalozzi, academia popular, trator e retroescavadeira para comunidades rurais. O vereador teria conseguindo ainda, mais R$ 600 mil para Guarapari através de emendas juntos a outras lideranças.

Esses trabalhos, segundo Abner, garantem que Zé Preto está no mesmo patamar dos outros candidatos. “Ele é um excelente articulador de bastidores, conseguindo emendas e dialogando com com deputados estaduais, federais e até senadores. Por isso acreditamos na capacidade que ele tem de fazer política, resultando em boas conquistas para a população”, disse Abner.

Então é isso. A disputa vai começar e cabe a Zé Preto e sua equipe, trabalhar para conseguir mostrar à população que tem capacidade de fazer mais como deputado estadual.