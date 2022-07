A Polícia Militar de Guarapari segue trabalhando pela segurança da cidade. Durante a tarde de domingo (17), por volta das 17h, um menor de 17 anos foi apreendido em posse de materiais ilícitos. O mesmo foi flagrado traficando no bairro Coroado.

Muitas drogas. Ao todo foram apreendidos 367 pinos cocaína; 10 porções de Crack (aproximadamente 250 gramas); 22 porções de cocaína (aproximadamente 550 gramas);11 comprimidos de êxtase; 6 mini potes plásticos contendo “loló”; 1 garrafa com “loló”;1 unidade de haxixe, 12 buchas de maconha, 1 sacola com centenas de mini potes plásticos (usados para discriminar o cloridrato de etila; “loló”; material para embalo, 1 balança de precisão e R$ 882,00 reais em dinheiro.

Mais apreensões. Durante a noite, por volta das 23h, os militares prosseguiram ao bairro São José para verificar a denúncia que havia um homem em posse de uma arma de fogo intimidando e ameaçando pessoas. Ao chegar no local ninguém foi localizado, contudo durante as buscas ao suspeito foi localizado em um matagal uma sacola contendo 01 revólver cal. 32, 97 pinos de cocaína, 11 bolas de haxixe, 13 pedras de crack, 32 buchas de maconha, 01 celular cor preta, 01 cartão do SUS, 01 carregador de rádio rádio comunicador (tipo base), e material para embalo de drogas.

Na manhã de sábado (16), por volta das 10h, durante o atendimento de uma ocorrência de trânsito, militares identificaram que um dos envolvidos estava com mandado de prisão em aberto, sendo assim detido. Durante a tarde, por volta das 16h, mais drogas foram apreendidas. Desta vez no bairro Adalberto Simão Nader. Foram contabilizadas155 pinos de cocaína, 266 buchas de maconha e 312 pedras de substâncias similar a crack. O matéria estava escondido em um terreno que da acesso a uma grande área de vegetação. Não houve detido.

1 de 3

Na noite de sexta-feira (15), por volta das 21h os policiais militares apreenderam drogas no bairro Itapebussu. Ao todo 172 pinos de substância similar a cocaína,111 pedras de substância similar a Crack, 01 invólucro com farelo de substância similar a crack, 01 pedaço de substância similar a maconha foram apreendidos. Todos Materiais, entorpecentes e indivíduos foram apresentados e entregues na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.