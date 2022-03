Com objetivo de estimular o aprendizado e tornar as aulas mais dinâmicas, a professora de história Kátia Walêska Bergamo Frizzera, da Escola Municipal Elson Garcia, em Ubu, resolveu abordar de maneira diferente o tema ‘Os dinossauros e a Pré-História’. Depois de discutir o assunto na sala de aula com vídeos, leitura e produção de textos, a educadora levou os alunos para as Ruínas do Rio Salinas, um dos principais atrativos turísticos de Anchieta, onde colocou os estudantes para realizarem novas descobertas.

Ela espalhou no local réplica de fósseis para os alunos localizarem, simulando o trabalho dos paleontólogos, profissionais que realizam a exploração, catalogação e investigando de como existiam e funcionavam os organismos e ecossistemas na Terra em tempos remotos.

“Nosso objetivo foi incentivar as crianças a conhecerem os processos de descoberta científica de maneira mais prática de divertida”, disse a educadora. A diretora da unidade educacional, Ana Lina Ribeiro, também participou do passeio pedagógico, notando o encantamento dos estudantes com a iniciativa. “As aulas de campo são importantes recursos didáticos, não somente para atrair a atenção dos alunos, mas também para que eles vejam na prática o que aprendem na sala de aula”, comentou.

As Ruínas do Rio Salinas ficam às margens do manancial, afluente do Rio Benevente, e são compostas por 32 imponentes pilares, alguns redondas e outros quadrados. São construção em alvenaria de pedra, argamassa em óleo de baleia e conchas.

Acredita-se que era uma antiga salina clandestina ou uma igreja. Área de aldeamento indígena, onde os jesuítas desenvolveram a catequese. Trata-se de sítio arqueológico de grande valor histórico e turístico.