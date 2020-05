“Como assim nunca se beijaram?”. Essa é a frase mais ouvida pelo casal durante os cinco anos de namoro. A universitária Kalita Rissa Santos de Oliveira, 19 anos, e o monitor de informática Aéliton Ramos Moreira, 25, decidiram que o primeiro beijo será somente no dia do casamento.

Único. A proposta partiu de Kalita, que não queria namorar várias pessoas, e sim uma única pessoa com quem pudesse se casar e construir uma família. Assim, ela decidiu que só beijaria o único namorado, no altar, quando ouvisse, “agora podem se beijar”.

“O laço de confiança entre nós e Deus, faz com que tenhamos fé, e seguimos firmes no nosso propósito. Não estamos desesperados com o casamento. Pelo contrário, estamos calmos. Acredito que tudo está acontecendo no tempo de Deus”, declara Kalita.

E Aéliton completa. “As pessoas de uma forma geral não acreditam, principalmente as que não são cristãs, e ficam incrédulas, por não serem acostumadas a ver esse tipo de atitude. Mas como umas pessoas acreditam e outras não, respeitamos as opiniões de cada um e não ficamos insistindo”, conta ele.

Amor. Os dois fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Kubitschek, em Guarapari, onde se conheceram. A aproximação começou em 2015, quando ele era professor de estudos bíblicos na escola dominical da igreja, e Kalita era a aluna. Aéliton disse que foi amor à primeira vista.

“Eu queria me declarar logo no início, mas não podia, ela era minha aluna. Quando ela trocou de classe, fiz o primeiro contato. Trocamos número de telefone e dois dias depois ela mandou mensagem de parabéns, no dia do meu aniversário”, conta ele.

Orações. Depois da mensagem, Aéliton lembra que não teve dúvidas e procurou a Kalita para conversar. Logo de início, ela propôs que os dois orassem juntos para pedir a confirmação a Deus, e pediu a Aéliton que falasse com a mãe dela, sobre as intenções dele.

Após meses de oração e trocas de mensagem eles decidiram que era hora de falar com a mãe dela. “Este dia foi tenso, contudo, a mãe dela foi sabiamente sucinta e disse que ela não tinha idade para namorar, contudo isto não impediria que os dois se conhecessem”, revela Aéliton.

Adiado. O casamento estava marcado para abril deste ano, mas devido a pandemia de coronavírus, o casamento no cartório foi remarcado para o dia 14 de maio, e o casal aguarda um retorno da igreja para a realização da cerimonia para meados de Agosto.



ENTREVISTA: Kálita conta outros detalhes desses cincos anos de namoro

Por que a condição de se beijar somente no dia do casamento?

Li o livro “Eu escolhi esperar”, de um rapaz que encontrou a moça e não beijou ela. Eu me inspirei nessa história. Eu não queria ser mais uma entre tantas outras. Eu via as meninas da minha idade namorando e tendo relação com outras pessoas, e eu não queria isso para mim. Sempre pensei em ser uma menina diferente, principalmente no meio cristão. E eu trouxe isso para mim. Ninguém da minha família nunca fez isso, então não teve influência por parte de familiares.

Ficou com medo da reação dele?

De início eu falei que não queria namorar, mas que podíamos nos conhecer. Eu queria namorar para casar mesmo. Não pensei em ser namoradeira. Nenhum menino nunca me atraiu e sempre foquei mais nos meus estudos. E pensei que quando fosse a hora certa, iria acontecer. Eu pensei que se fosse ele o escolhido, ele iria aceitar.

E como foi contar para sua família, seus amigos?

Foi muito difícil contar porque realmente é difícil de acreditar. Eu acredito que quando a gente faz nossa parte, Deus ajuda. Estou super confiante em Deus.

Como foram todos esses anos?

Desde o início eu disse que seria até o altar. Ele tentou argumentar de ir até o noivado, mas eu insisti que seria somente no altar. Mudamos muito. Eu era uma menina muito introvertida, e aprendi a me comunicar. Ele aprendeu a ser mais responsável. Hoje, eu sou professora de escola dominical, e ele é da equipe de multimídia da igreja.

E qual a expectativa para o casamento?

