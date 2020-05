O governador do Estado, Renato Casagrande, liderou uma nova reunião da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, neste sábado (02), no Palácio Anchieta, em Vitória. Foi anunciada uma nova atualização do Mapa de Gestão de Risco, cuja matriz de risco leva em consideração também a taxa de disponibilidade de leitos de UTI no Espírito Santo, além do coeficiente de casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) por município. As medidas qualificadas de prevenção à pandemia têm validade até o dia 10 de maio.

Com base nos dados mais recentes da Secretaria da Saúde (Sesa) e no estudo realizado pelo Centro de Comando e Controle (CCC) da Covid-19, o município de Bom Jesus do Norte foi reclassificado para o grupo de Risco Moderado. Outros três municípios (Guaçuí, Marataízes e Presidente Kennedy) saíram de Risco Baixo para Risco Moderado, com base no novo coeficiente de incidência no Estado (69 casos confirmados em relação a 100 mil habitantes).

Ao todo, o Espírito Santo tem sete municípios enquadrados no Risco Alto (Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória), 16 em Risco Moderado (Aracruz, Anchieta, Bom Jesus do Norte, Domingos Martins, Guaçuí, Guarapari, Iconha, Ibiraçu, Marataízes, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante) e outros 55 seguem com o Risco Baixo.

Atividades comerciais

Em relação ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais nos municípios classificados como Risco Alto, o governador Casagrande anunciou que será permitida a comercialização de itens considerados não essenciais, desde que não haja a abertura das lojas ao público. Desta forma, os consumidores poderão agendar a retirada dos produtos. No caso dos centros comerciais (shopping centers) poderá ser feita a comercialização por meio do sistema de drive-thru. Já havia sido permitida a venda de produtos mediante entrega (delivery).

Casagrande anunciou também a distribuição de um milhão de máscaras para a população da Grande Vitória que utiliza o transporte coletivo a partir desta segunda-feira (04). Veja o link da entrevista