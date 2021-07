O município de Anchieta alcançou o melhor desempenho no desafio Turismo Responsável, organizado pela Secretaria de Turismo (Setur), que foi encerrado na última quarta-feira (30). O percentual de aumento na adesão ao selo foi de 854,55%, tendo o município garantido o 1º lugar na classificação entre os que participaram do desafio proposto para o período de primeiro de fevereiro até o dia 30 de junho de 2021.

O vencedor receberá da Setur um e-book sobre o destino, apoio técnico do Observatório do Turismo para a realização de pesquisa, camisetas e porta copos promocionais do Descubra o Espírito Santo.

Hoje, o Espírito Santo contabiliza a emissão de 674 selos “Turismo Responsável, Limpo e Seguro” e Anchieta colabora com a participação de 105 empreendimentos desse total, apresentando o comprometimento para a retomada do setor de turismo. No início do desafio, o município tinha 11 empreendimentos com o selo Turismo Responsável e fechou o período-limite com mais 94 selos emitidos, o que significa um aumento de 854,55%.

Alfredo Chaves e Domingos Martins, segundo e terceiro lugares respectivamente, também registraram um percentual muito positivo no aumento de adesões. Alfredo Chaves iniciou com três empreendimentos , conquistou mais 11 (+366,67%) chegando a 14 selos emitidos. Domingos Martins, em fevereiro, tinha sete e durante o desafio conquistou mais 25 chegando a 32, o que representa aumento de 357,14%.

A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, destaca que o desafio foi uma motivação a mais para as equipes de turismo e empreendedores buscarem a certificação, que sinaliza ao turista que os empreendimentos estão seguindo as normas sanitárias tão importantes neste momento. “O aumento na adesão ao selo qualifica não só os municípios, mas o destino Espírito Santo, tornando nosso Estado ainda mais atraente e seguro para receber turistas de todas as partes”, enfatiza.

Selo Turismo Responsável

A adesão ao selo Turismo Responsável pode ser feita pela internet. Gratuito, o selo tem como pré-requisito estar regularizado no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Feita a adesão, o estabelecimento passa a implantar os protocolos mínimos indicados à atividade, tem acesso à arte do selo, que deverá ser afixada em local de fácil acesso, sinalizando ao turista que o local segue as normas de prevenção e combate à Covid-19.

No site www.gov.br, o empreendedor tem acesso a todas as normas sanitárias elaboradas para as 15 atividades e pode fazer a adesão ao selo preenchendo os dados solicitados. Basta digitar no campo de preenchimento na página principal “Selo Turismo Responsável” e conferir as informações necessárias.