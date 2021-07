Um verdadeiro milagre. Assim pode ser descrito o acidente que aconteceu com um avião bimotor em Guarapari. Por volta das 10h da manhã, o avião que pertence a uma escola de aviação da cidade teve uma pane e caiu no meio de uma propriedade rural do bairro Lameirão.

Dentro do avião estavam o piloto e um aluno do curso de aviação. Eles disseram aos bombeiros que pularam antes do avião tocar o solo, e conseguiram se salvar. O avião bateu em arvores, tocou o solo e explodiu. As chamas acabaram queimando as vítimas que era um piloto de 70 anos e o aluno de 31 anos. Eles foram socorridos por populares, pela PM, pelo Samu e também com apoio do Corpo de Bombeiros.

As duas vítimas foram encaminhadas para um hospital da Grande Vitória devido as queimaduras. Confira o vídeo com imagens do local.