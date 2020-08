A Prefeitura de Anchieta expediu ontem (17) um novo decreto estabelecendo novas medidas para enfrentamento a crise provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). Devido o município se enquadrar no Risco Alto no Mapa de Risco divulgado pelo governo do Estado, Anchieta passa a ter novas restrições.

Os estabelecimentos comerciais poderão admitir atendimento presencial de terça a sábado, no horário das 10h às 16h, adotando todas as medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde. Deverá ser respeitado a capacidade máxima de atendimento conforme a Portaria 100-R/2020.

A permanência das pessoas nas praias está proibida, bem como a entrada de ônibus, vans ou outro veículo de turismo, restringindo o fluxo de turistas no município. A Gerência de Segurança e de Fiscalização estão autorizadas a dispersar aglomerações e a realizar o isolamento de acesso a esses locais. Algumas praias terão bloqueio de acesso.

O município irá instalar barreiras sanitárias nos limites territoriais. Pelo decreto, fica autorizada às autoridades policiais e sanitárias a abordagem de pessoas no horário entre 21h e 5h, recomendando o retorno para suas residências.

Os equipamentos esportivos públicos serão interditados.