O decreto municipal, publicado na manhã desta segunda-feira (17) no Diário Oficial dos Municípios, contou com algumas medidas para aliviar os horários de circulação, além de liberar o uso do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria. Restaurantes e lanchonetes poderão funcionar com atendimento presencial todos os dias.

As novas regras agora definem horários para restaurantes, lanchonetes, shopping centers, academias e galerias, além de aumentar o horário de circulação nas praias. Confira abaixo os novos turnos.

• Restaurantes e lanchonetes: Poderão abrir todos os dias para atender de forma presencial até às 18 horas.

• Somente é admissível o atendimento presencial no shopping center de segunda à sexta-feira, com funcionamento limitado das 12:00 às 18:00 para as lojas de alimentação e das 12:00 às 20:00 para as demais lojas;

• Fica autorizado o funcionamento de academias para atividades aeróbicas individuais e atividades não aeróbicas

• A circulação e a prática de caminhada ou corrida na orla das praias, desde que realizada de maneira individualizada e com máscara de proteção, no horário compreendido entre 05 e 18h, sendo vedada a permanência de pessoas nas praias para outros fins que não seja a prática de atividades esportivas individuais

• Visitação pública ao Parque Natural Municipal “Morro da Pescaria”, no horário compreendido entre 09 e 15h, seguindo o protocolo apresentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

• Permanece proibida a circulação e permanência de pessoas nos riachos, cachoeiras e similares, localizados no Município de Guarapari

Confira o decreto completo no link

Por João Pedro Barbosa, estagiário.