Após conversa com a comunidade, deputado estadual Marcelo Santos foi ao governador tratar do assunto e agora as obras já podem começar. Convênio foi publicado nesta sexta (27).

Sonho antigo dos moradores de Iriri, a orla da praia, também conhecida como Costa Azul, será reformada com o convênio firmado entre a Prefeitura de Anchieta e o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Sedurb).

Ao todo, serão repassados mais de R$ 4 milhões para a execução do projeto. “É um desejo antigo de quem mora na região, investe, trabalha ou visita Iriri, uma praia belíssima e que agora vai ficar ainda melhor, atraindo mais turistas, visitantes e mesmo quem vive por ali”, disse o deputado.

Ainda de acordo com ele. “Fui procurado pelo prefeito (Fabrício Petri) e pelo vereador Cléber Pombo, juntamente com a Associação de Iriri, que me apresentou o projeto e prontamente levei o pleito ao governador Renato Casagrande, que nos deu a palavra de liberar os recursos ainda esse ano. Agora é mais uma promessa cumprida pelo governador!”, comemorou o deputado estadual Marcelo Santos que é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e preside a Comissão de Infraestrutura da Casa.

O convênio foi publicado na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial do Estado e tem vigência até dezembro de 2021 para a obra ser concluída, com parcelas garantidas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020.