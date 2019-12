Com a festa Conexão 021, um time de artistas nacionais do funk garante o agito do último domingo de 2019 do Multiplace Mais, em Meaípe. Quem desembarca no balneário capixaba mais procurado pelos turistas no Verão para tocar no evento, que integra o The Best Summer Of Your Life, são Ludmilla, Nego do Borel, FP do Trem Bala e MC Jottapê.

Com apenas 24 anos, a cantora carioca Ludmilla estourou nacionalmente com o sucesso “Fala Mal de Mim”. Desde então, emplacou uma série de hits como “Hoje”, “Fala Mal de Mim”, “Sem Querer”, “24 Horas Por Dia”, “Bom”, “Cheguei” e “Solta a Batida”. Todas essas canções fazem parte do show que a artista faz em Guarapari.

E não para por aí! Canções de seu primeiro DVD, “Hello Mundo”, lançado este ano, não ficarão de fora. A animada “Invocada”, parceria com Léo Santana, “A Boba Fui Eu”, com participação de Jão, “Flash” e “Favela Chegou”, que foi gravada com Anitta, também estão no repertório ao lado da inédita e polêmica “Verdinha”.

Nego do Borel também chega com novidades! Dono dos hits “Esqueci Como Namora”, “Hoje é Dia de Maldade” e “Você Partiu Meu Coração”, ele também tem colhido frutos de seu primeiro trabalho ao vivo, divulgado em outubro. O projeto, intitulado “Nego do Borel – Ao Vivo”, foi gravado no Rio de Janeiro e contou com as participações de Wesley Safadão, Kevin o Chris, Ferrugem, Tiee, Matuê, Felipe Araújo e Naiara Azevedo. São oito canções inéditas, entre elas os singles “Ding Dom”, “Rebola na Minha” e “Princesa”.

E, se a noite é de funk carioca, não poderia faltar o DJ mais requisitado do Rio de Janeiro, né? Baiano de Ilhéus, Luiz Felipe Pereira é conhecido como FP do Trem Bala e ganhou reconhecimento após fazer um som sem pretensões e divulgar em suas redes sociais. O sucesso foi tanto que hoje ele tem quase 3 milhões de inscritos no YouTube e 1 milhão de seguidores no Instagram. Sua parceria mais conhecida é “Vamos Pra Gaiola”, com Kevin O Chris.

O MC sul-matogrossense Jottapê completa o time de atrações da Conexão 021. Ele, que na verdade se chama João Pedro Correia de Carvalho e também é ator, ficou mais conhecido este ano após protagonizar a série “Sintonia”, da Netflix. Contratado da produtora Kondzilla, o artista tem vídeos com altos números de visualizações no YouTube. Destaque para “Eterna Sacanagem”, parceria com MC Kekel e Kevinho que foi lançada há apenas dois meses e já conta com 31 milhões de acessos no YouTube.

SERVIÇO:

CONEXÃO 021

The Best Summer Of Your Life

Atrações: Ludmilla (RJ), Nego do Borel (RJ), FP do Trem Bala (RJ) e MC Jottapê (MS)

Data: 29 de dezembro, domingo, às 21 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos*: Front Stage 3º lote a R$ 90 e Camarote 2 2º lote a R$ 110. Mesas para 4 pessoas (1º lote/único): Bronze a R$ 500, Prata a R$ 600 e Ouro a R$ 700

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica.

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story (Guarapari) e site ticketpremium.com.br

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio