Após duas edições com ingressos esgotados em Vitória, o projeto “Me Faz Feliz”, do grupo paulista Jeito Moleque, retorna ao Estado para a primeira apresentação no Verão de Guarapari. A nova edição do animado evento integra o The Best Summer Of Your Life e acontece sábado, dia 28 de dezembro, às 22 horas, no Multiplace Mais, em Meaípe.

E a banda não chega sozinha para essa noite alto astral e cheia de gente bonita! Desta vez, o palco em 360º da atração vai receber também as apresentações do cantor e ator carioca Thiago Martins e da banda BokaLoka, também do Rio.

Recebendo o nome de um dos trabalhos mais vendidos do Jeito Moleque, a festa “Me Faz Feliz” coroa a trajetória de 20 anos do grupo de samba pop. Para a ocasião, a promessa é um repertório diferenciado, mas que não deixará de lado grandes hits da carreira, como “Teu Segredo”, “Sobrenatural”, “Amor Eterno” e “Eu Nunca Amei Assim”.

A atração paulista, atualmente liderada por Gui Albuquerque, lançou em junho deste ano o CD e DVD “Amo Noronha”, gravado na paradisíaca Ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e deve trazer algumas das novas canções para o show em Guarapari.

O trabalho é recheado de participações. Tem Felipe Pezzoni, líder da Banda Eva, em “Podia Dar Certo”; Dodô, vocalista do grupo Pixote, em “Deixa Clarear”; Bruninho e Davi em “Me Ajuda a Te Ajudar”; Lucas Lucco em “Só pro Meu Prazer”; e Thiago Martins em “Mundo Perdido”.

Thiago Martins

Por falar no carioca Thiago Martins, o artista tem conciliado bem a carreira de ator e cantor. Isso porque, apesar de estar no ar como o músico Ryan na novela “Amor de Mãe” (Rede Globo), ele acaba de gravar seu primeiro DVD da carreira, intitulado “7550 Dias”. O projeto ao vivo contou com as participações de Toni Garrido, Jeito Moleque e Sorriso Maroto, além de um coral de crianças do projeto Nós do Morro, oriundo do Vidigal, comunidade onde o galã foi revelado artisticamente.

O trabalho foi gravado de frente para a praia, no Faro Beach Club, no Rio de Janeiro, e terá 16 faixas. Entre as canções, “Mais Jovem, Mais Bela, Mais Linda”, lançada em julho e que rendeu mais de um milhão de visualizações no YouTube. A música também vai estar no repertório do show de Thiago em Guarapari, junto com outros sucessos do cantor, como “Faz Até Demais”.

BokaLoka

Surgido em 1995 com o nome de Água na Boca e liderado por Renatinho, o BokaLoka ficou famoso pelas músicas “Não Pedi Pra Me Apaixonar”, “Duas Paixões” e “Shortinho Saint Tropez”. Ao longo da carreira, o grupo carioca vendeu mais de 200 mil cópias e, em 2016, regravou a canção “O Segundo Sol”, de Cássia Eller.

SERVIÇO:

“ME FAZ FELIZ”

The Best Summer Of Your Life

Atrações: Jeito Moleque (SP), Thiago Martins (RJ) e BokaLoka (RJ)

Data: 28 de dezembro, sábado, às 22 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos* (2º lote/meia): Front Stage a R$ 50 e Camarote 2 a R$ 80. Mesas para 4 pessoas (1º lote/único): Bronze a R$ 300, Prata a R$ 300 e Ouro a R$ 400

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica.

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica) e site ticketpremium.com.br

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.