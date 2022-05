O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo levantou dois troféus, na noite desta quinta-feira (5), durante a entrega do Prêmio Prefeito Empreendedor, do Sebrae. Ao todo, 36 cidades do Espírito Santo concorreram, em oito categorias.

Vila Velha saiu vencedora na categoria “Melhor Índice de Execução do Programa Cidade Empreendedora”, ao ser reconhecida pelo ambiente de negócios propício para receber investidores e gerar oportunidades de negócios na cidade. Faturou ainda a terceira colocação na categoria “Cidade Empreendedora”, que avaliou as melhores estruturas para acolhimento do empreendedor canela-verde.

O prefeito Arnaldinho Borgo comemorou as duas conquistas, fazendo referência à equipe de trabalho que, em um ano intenso de recuperação econômica, trabalhou muito pela desburocratização da gestão pública, repatriação de empresas e a criação de um ambiente de negócios propício para o desenvolvimento.

“Não se conquista nada sozinho. Esses prêmios são fruto de muito trabalho de nossa equipe e também da nossa gestão, que dialogou de forma intensa para repatriar as empresas que outrora foram expulsas da cidade, que abriu a porta para novos negócios e criou o ambiente de negócios para tornar Vila Velha a melhor cidade para viver, visitar e empreender”, comemorou o prefeito.

Arnaldinho lembrou ainda que a premiação coroa outras conquistas de Vila Velha no ano de 2021: “Vila Velha terminou o ano passado como a cidade que mais abriu novos negócios no Espírito Santo no ano passado. Foi ainda a cidade que mais gerou empregos, com mais de seis mil oportunidades de trabalho, em todo o Estado. E 2022 promete, uma vez que somos a cidade que mais abriu postos de trabalho no primeiro trimestre”, completou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, afirma que essa premiação é o reconhecimento do trabalho realizado: “Desde o início da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo e do Victor Linhalis estamos trabalhando para mudar a história de Vila Velha. Estamos no caminho certo para colocar a nossa cidade em outro patamar, com o melhor ambiente de negócios do Estado e protagonista no empreendedorismo. Somos o município que mais gerou empregos no último mês e que mais gera novos negócios no Estado. Esses prêmios são só o começo, a Vila Velha do futuro é o nosso presente”, expressou Everaldo.