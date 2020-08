Roberto Almeida tem um caso de amor com a Cidade Saúde desde 2005, quando morou aqui por três anos. Autodidata, o artista viveu nos Estados Unidos por 35 anos e traz agora para Guarapari peças exclusivas em madeira, produzidas com técnicas aprendidas na terra do Tio Sam.

A arte produzida por Roberto é pioneira no Brasil. “Resolvi fazer esse trabalho no Brasil, porque não tem ninguém fazendo, estou fazendo um trabalho único. Minha fonte de inspiração é um cara de Miami que é o único dos Estados Unidos que trabalha essa arte”, afirmou.

Utilizando uma técnica exclusiva de produção em madeira, Roberto cria espetaculares efeitos 3D em suas obras. “Faço o trabalho à mão. Crio a ideia na cabeça, pego a madeira, pinto a base, começo a desenvolver o que vai ser a parte tridimensional do trabalho e por último coloco a resina”, afirmou, destacando o processo minucioso de construção de cada peça.

Roberto trabalha diretamente com decoradores e arquitetos, confeccionando peças de acordo com o projeto e particularidade de cada cliente. “O cliente pode requisitar o que ele quer, pedir como ele quer ou pedir para você desenvolver”, declarou.

Além das peças exclusivas feitas sob encomenda, Roberto também trabalha com peças funcionais: são os porta-chaves e porta-condimentos.

“Estou fazendo também alguns trabalhos para mostrar no Sindicig para os construtores verem a variedade do trabalho que faço e a disponibilidade para colocarem no hall de entrada dos prédios”, afirmou o artista.

Para sua produção, Roberto se inspira em tudo o que vê. “Quando começo a fazer o trabalho, penso no entorno onde vivemos, que me dá essa substância para produzir, tem muitas plantas, pássaros, coloco o que vejo nas peças. Guarapari é um cenário ideal para a minha criatividade”, afirmou.

Cada peça é única e para o artista, todas são desafiadoras. “Todas são desafios, quando você começa, você não sabe exatamente como vai terminar. Não consigo ficar longe disso, existem forças que me empurram para fazer isso, é uma terapia”, finalizou.

As peças funcionais produzidas à base de tinta não tóxica podem ser encontradas no Sindicig, Marlin Material de Construção, Academia Agrizzi e na Agro Sol rações. Roberto fez uma parceria com João Pedro da agência Creative Branding que faz a gestão de seu site e de suas redes sociais.

Confira as produções de Roberto em seu estúdio, no vídeo abaixo:

Quem quiser conhecer mais de perto o trabalho do artista e encomendar alguma peça exclusiva, pode procurar pelos seguintes canais:

Site: www.ratropicalarte.com.br

Instagram: @ra.tropical.art

Facebook: /ra.tropical.art

Roberto Almeida: (27) 99511-5225